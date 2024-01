Caltanissetta, Consiglio Comunale da “completare”: convocata una seduta dopo le dimissioni Marco Matta

Il presidente, Giovanni Magrì, ha convocato il Consiglio comunale di Caltanissetta, in seduta ordinaria, per giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 18:00.

A seguito delle dimissioni del consigliere comunale Marco Matta (eletto nella lista del Movimento 5 Stelle e poi approdato a Orgoglio Nisseno), infatti, è necessario procedere con la surroga e la convalida del consigliere che subentrerà dopo aver valutato eventuali situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.

La scelta di Marco Matta di lasciare Palazzo del Carmine non è stata dettata da motivi politici bensì personali e professionali: le dimissioni, infatti, sono arrivate dopo che è stato assunto al Comune di Caltanissetta in quanto vincitore di uno dei concorsi che sono stati banditi negli ultimi anni e le cui assunzioni sono quasi ultimate. Le ultime posizioni ancora da ricoprire, tra le diverse categorie per le quali erano state aperte e concluse le selezioni, sono i due posti per redattore ordinario e per i quali due vincitori, entrambi candidati esterni, sono ancora in attesa di assunzione.

Il Presidente del consiglio comunale, inoltre, comunica che a mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

I cittadini che vogliono assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in streaming collegandosi alla piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.