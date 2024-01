Calcio Under 19. Nissa vincente e travolgente: battuto 3-0 il San Sebastiano con Contino (2) e Sourakata

Nel campionato Under 19 prosegue la marcia irresistibile della Nissa. La squadra di Giacomo Serafini, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 3-0 il Villarosa San Sebastiano mantenendo il primato nella classifica generale del campionato Under 19. Al “Marco Tomaselli” gran bella Nissa, con l’attaccante Contino che ha aperto le marcature, dopo di che ha raddoppiato Kallo Sourakata per poi triplicare lo stesso Contino.

Gran bella Nissa quella vista all’opera al “Tomaselli” con la squadra di mister Serafini che in campo ha mostrato solidità difensiva con l’invalicabile duo formato da Zoda e Graci. Per il resto, ottimo anche il settore del centrocampo con Ottaviano e lo stesso Mannino sugli scudi. Infine, oltre alla prestazione notevole di Contino, da segnalare anche quella del portiere Genovese. Per i biancoscudati quarta vittoria di fila, nono risultato utile consecutivo su altrettante gare e primato confermato in classifica. Numeri davvero importanti nel contesto di un campionato nel quale la squadra biancoscudata sta facendo molto bene.