Trasportano 60 Kg di marijuana, arrestati due giovani

Agenti della Sezione Investigativa di CATANIA del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno arrestato due cittadini albanesi, rispettivamente di 26 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, infatti, hanno rinvenuto e sequestrato, ai due uomini, 60 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 640 grammi di hashish e munizionamento vario. Nel corso di attività info-investigativa, i poliziotti apprendevano che una vettura, condotta da un soggetto di nazionalità albanese, sarebbe giunta in questo centro con un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente destinata al mercato catanese. Lo stupefacente doveva essere occultato in un immobile del complesso residenziale “Corallo” sito in Acicastello via San Gregorio al civico 132. Veniva così predisposto un servizio di osservazione pianificato con più unità operative a bordo di autovetture con colori di serie, dislogate lungo via San Gregorio e nei pressi del luogo in cui sarebbe arrivato l’ingente carico di droga. Arrivata una Dacia, che risultava intestata ad una cittadina albanese, preceduta da una Fiat Tipo, veniva aperto il cancello automatico, mentre la Punto riprendeva la marcia in direzione San Gregorio e veniva debitamente pedinata.

Nel contempo il conducente del veicolo Dacia, identificato nel 20enne, dopo aver parcheggiato il mezzo lungo una delle aree condominiali, scendeva dallo stesso e prelevava dal suo interno due grossi borsoni, uno di colore blue e l’altro nero, palesemente pieni, un sacchetto di carta rigida di colore chiaro che spostava verso lo stabile. Il tutto veniva documentate attraverso alcune foto scattate dagli operatori. Il personale operante decideva di perquisire l’appartamento dove il soggetto albanese aveva occultato i due borsoni, precedentemente prelevati dall’autovettura Dacia. L’attività dava riscontro positivo, consentendo di rinvenire i due borsoni all’interno dei quali vi erano 48 involucri contenenti un quantitativo di stupefacente del tipo marijuana pari a 60 chilogrammi. Altresì, all’interno dell’immobile veniva rinvenuto altro stupefacente dello stesso tipo e materiale per relativo confezionamento. Nelle more veniva effettuata altra perquisizione in villetta di San Giorgio nella disponibilità del 26enne, conducente della Fiat Tipo che fungeva da staffetta del veicolo Dacia. Anche in questa circostanza l’esecuzione dell’attività dava riscontro positivo, consentendo di rinvenire 650 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, materiale per il confezionamento uguale a quello rinvenuto in via San Gregorio di Ficarazzi (CT) nonché del munizionamento detenuto illegalmente. Sulla base di quanto accertato, i due uomini venivano arrestati.