Serradifalco. Per l’8 dicembre assicurato servizio di raccolta differenziata e apertura Centro di raccolta

SERRADIFALCO. Oggi venerdì 8 dicembre è garantito il servizio della raccolta differenziata in paese. Inoltre anche il centro comunale di raccolta di contrada Santa Lucia sarà regolarmente aperto.

Il sindaco Leonardo Burgio, nel rendere note queste comunicazioni ha sottolineato come Serradifalco sia uno dei pochi paesi in Sicilia a garantire la raccolta anche nei giorni festivi. Per questa ragione ha ringraziato tutti gli operatori della Sea che effettuano giornalmente, con spirito di sacrificio, il servizio di raccolta dei rifiuti.