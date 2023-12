Scoprire e riscoprire Caltanissetta con Cral Giustizia: venerdì una visita guidata nel centro storico

Nell’ambito delle visite guidate programmate per il 2023 dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta” organizzate dal Cral Giustizia Caltanissetta, domenica 10 dicembre si terrà l’ultima visita guidata del 2023 e questa volta il gruppo si recherà a visitare il cine-teatro Rosso di San Secondo (già Bauffremont, già Trieste), la casa del Biangardi per concludere con la Chiesa Ortodossa di S. Calogero ed Elia il nuovo.

La visita sarà, come sempre, guidata dal prof. Enzo Falzone, noto storico conoscitore delle tradizioni e della storia e degli aneddoti legati alla nostra cittadina, L’appuntamento è alle ore 10,00 davanti salita Matteotti.

Per il 2023 il Cral Giustizia, nello svolgimento dell’iniziativa Scoprire e riscoprire Caltanissetta si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli. Royal Eagles, e Francesco Amico; ha, inoltre, il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della locale ProLoco.

“Invitiamo i giovani a partecipare per conoscere storia, tradizioni, aneddoti della nostra bella e poco conosciuta cittadina – concludono i promotori – . La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL).

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA