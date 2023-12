Rapina violenta ad anziani, due arresti ad Agrigento

Due agrigentini, di 38 e 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Agrigento. I due sono stati ritenuti responsabili di aver rapinato, lo scorso 14 dicembre, una coppia di anziani nei pressi del centro commerciale della città dei Templi. In particolare la donna, una pensionata 74enne, venne trascinata per terra per diversi metri. Già subito dopo la rapina, i carabinieri avevano rintracciato e arrestato – dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza – il 38enne. Il prosieguo delle indagini ha permesso a investigatori e inquirenti di arrivare anche al secondo presunto autore della rapina. Entrambi sono stati portati al carcere di Agrigento.