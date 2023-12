PD Caltanissetta: emergono le prime candidature per le prossime elezioni comunali

In vista delle prossime elezioni amministrative i dirigenti del Partito Democratico di Caltanissetta Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli registrano il successo della Conferenza programmatica che hanno organizzato il 1° dicembre e che ha visto la partecipazione del Segretario Provinciale Renzo Bufalino e della On. Giovanna Iacono.

In un’affollata sala del Palazzo Moncada si sono alternati per tutto il pomeriggio oltre 20 interventi di rappresentanti dell’associazionismo e del sindacato, nonché di iscritte, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico, per discutere del futuro del capoluogo nisseno.

“L’inizio del percorso che ci porterà alle prossime elezioni amministrative – dice l’architetto Giancarlo La Rocca – non può non passare da un coinvolgimento delle energie attive della città. E per questo motivo quest’assemblea ha dato voce a tali energie che hanno contribuito a implementare un programma di base che stiamo scrivendo. Già nelle scorse settimane abbiamo interpellato alcuni rappresentanti dei comitati di quartiere durante la visita degli stessi, ascoltato associazioni sindacali, di volontariato e politiche perché il PD è un partito inclusivo ed aperto, democraticamente, alla città”.

“Abbiamo voluto avviare un percorso di dialogo attivo – ha aggiunto il dott. Carlo Vagginelli – durante il quale esponiamo le nostre idee alla cittadinanza nissena essendo consapevoli che la politica si deve fare stando in mezzo alla gente e parlando della vita reale delle persone. Questo appuntamento lo abbiamo voluto chiamare “Agenda 2030” perché vogliamo coinvolgere la città e ragionare sul suo futuro partendo da due temi: la Giustizia Sociale e quella Ambientale, Caltanissetta può risolvere i suoi problemi riducendo le disuguaglianze che la caratterizzano, occupandosi e promuovendo i diritti delle persone, del lavoro buono di qualità”.

“Il Partito Democratico vuole essere protagonista delle prossime amministrative nissene – afferma Renzo Bufalino – e malgrado le difficoltà, non vogliamo sottrarci al compito di amministrare questa città. Caltanissetta ha enormi potenzialità e ha la possibilità di essere il motore del cambiamento di un’area vasta come quella del Centro Sicilia.”

“È necessario che ognuno di noi faccia la sua parte: siamo chiamati a reagire, a costruire proposte e progetti, ad avere una visione per il Mezzogiorno e a mobilitarci per renderla concreta – dice l’On. Giovanna Iacono – Caltanissetta può diventare una città più dinamica e inclusiva.

La conferenza odierna è un passo importante in questa direzione: insieme possiamo costruire un’alternativa alle destre e rigenerare questa città.”

Durante la Conferenza è stato presentato il nucleo essenziale del progetto che il PD presenterà alle prossime elezioni amministrative, che sarà arricchito sia dai contributi delle tante persone intervenute nel corso dibattito, sia da quelli che potranno emergere in occasione dei prossimi appuntamenti.

Sono emerse anche le prime candidature del PD per le prossime elezioni amministrative, che sono quelle dell’imprenditore Fabio Lipani, dell’universitaria Chiara La Placa, del dott. pneumologo Francesco Rizzo e della dott.ssa Lilly Corda caposala di urologia e della laureanda in giurisprudenza Eugenia Campo.

Hanno pure preso parte al dibattito Ester Vitale di “Onde Donne in Movimento”, Rosanna Moncada segretaria generale CGIL, Maria Rita Riccobene Insegnante, Marina Castiglione di “Più Città”, Fabio Di Francesco di “Slow Food”, Simone Spanò di “Rum”, Paola Sanfilippo e Armando Turturici di “Futura Lab”, Najwa Fakiri e Francesco Mendola dei “Giovani Democratici”, Michele Angelo Dell’Utri del “PD”, Mario Cassetti “architetto” e Dariush Bejat “Museologo”.

Con l’iniziativa di venerdì il Partito Democratico ha voluto lanciare una sfida alla città, invitandola a credere che le cose possono cambiare, che sia possibile “aggiustare” ciò che oggi non funziona e realizzare un futuro migliore.

Al centro dell’Agenda del PD per Caltanissetta ci sarà quindi il binomio tra giustizia sociale ed ambientale, obiettivi in sé indispensabili leve di sviluppo, perché nessuna crescita economica è possibile lì dove le persone non stanno bene e dove l’ambiente non è tutelato.

Le proposte del Partito Democratico assumeranno questo punto di vista e riguarderanno il recupero del centro storico con contestuale interesse al decoro e alla sicurezza urbana, il completamento delle opere incompiute, l’utilizzo tutte le strutture pubbliche presenti nel territorio ancorché non di diretta proprietà del Comune, la realizzazione di un grande Parco Urbano, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la promozione di politiche di sviluppo che creino le condizioni per una buona e piena educazione, le politiche per l’infanzia e per l’educazione, la tutela della salute, la lotta alle differenze di genere, la transizione ecologica, il rafforzamento della presenza universitaria in città tramite l’alta formazione e il rafforzamento di ciò che già ben funziona come il conservatorio statale musicale e la facoltà di medicina UNIPA e tanto altro ancora.

Forte di queste idee, il Partito Democratico continuerà il suo percorso di apertura alla società nissena, sia attraverso un giro dei quartieri, già iniziato alla Provvidenza ed a San Francesco, sia attraverso incontri tematici e questionari da sottoporre alla cittadinanza.

Allo stesso tempo, il Partito Democratico si propone di dialogare proficuamente con le forze civiche e politiche progressiste e che vogliano impegnarsi nella costruzione di una città più giusta e sostenibile, più dinamica ed accogliente.

Una città in cui sia bello vivere: Caltanissetta.