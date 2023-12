Palermo, sequestrate dalla Guardia di Finanza due tonnellate di giochi d’artificio

I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo, hanno sequestrato oltre un milione di artifici pirotecnici custoditi in un magazzino di proprietà di una ditta operante nel settore della fornitura all’ingrosso di prodotti per casalinghi. I militari hanno constatato il mancato rispetto di qualunque norma di sicurezza che consentisse di detenere le merci pericolose. Le fiamme gialle hanno scoperto una vera e propria “santabarbara” sequestrando circa due tonnellate di materiale esplodente che, tra l’altro, risultava stoccato vicino a materiale altamente infiammabile. Il titolare è stato denunciato con l’accusa di commercio abusivo di materiale esplodente ma anche per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.