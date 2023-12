Napoli-Sporting Braga 2-0, azzurri agli ottavi di Champions

NAPOLI (ITALPRESS) – Basta un tempo al Napoli per archiviare la pratica Braga e festeggiare il passaggio agli ottavi di finale da seconda nel girone. Sono un’autorete di Saatci e un gol di Osimhen a determinare il 2-0 con cui i campioni d’Italia in carica superano i lusitani. La prima chance arriva al 4′ ed è per gli ospiti. Pizzi tira trovando l’opposizione di Juan Jesus, la palla finisce a Bruma che, da buona posizione, calcia fuori. Passato lo spavento, i padroni di casa si fanno vedere per la prima volta al 9′ e passano subito in passaggio. Politano mette in mezzo dalla destra trovando la goffa deviazione di Saatci che batte involontariamente il suo portiere regalando di fatto l’1-0 ai suoi avversari. Al 25′ ci vuole un super Meret per negare l’1-1 a Horta, autore di un gran tiro dalla distanza. Sul versante opposto, ci vogliono i guantoni di Matheus a fermare un sinistro ravvicinato di Zielinski al 31′. Il raddoppio è nell’aria e arriva due minuti dopo. Natan chiede e ottiene l’uno-due con Kvaratskhelia, entra in area e serve Osimhen al centro che calcia in modo sporco ma efficace, battendo il portiere per il 2-0. E’ il risultato con cui le due squadre vanno all’intervallo. Dopo neanche due minuti, Matheus alza in corner un mancino dal limite di Politano. Al 20′ è Anguissa a divorarsi il possibile 3-0 sparando addosso al portiere da ottima posizione. Al 28′, il neo entrato Raspadori smarca Kvaratskhelia che va al tiro con il sinistro, ma Matheus gli sbarra la strada in uscita e salva in angolo. I portoghesi si rivedono alla mezz’ora, quando Horta calcia di destro dal limite centrando il palo esterno. Sarà l’ultima occasione della gara. Grazie a questa vittoria, gli uomini di Mazzarri chiudono il girone in seconda posizione, con 10 punti all’attivo. La vittoria del Real Madrid per 3-2 sul campo dell’Union Berlino regala un parziale sorriso anche al Braga, che si guadagna così un posto in Europa League.

(ITALPRESS).