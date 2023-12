Mussomeli, Progetto “La Scuola per la Storia” e l’Associazione “Mussomeli per la Storia incontra studenti e docenti dell’ “Hodierna”

L’associazione “Mussomeli nella Storia, mercoledì 6 dicembre, presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto”, nell’ambito del progetto “La Scuola per la Storia”, ha incontrato docenti e alunni dell’Istituto Istruzione Superiore Giovan Battista Hodierna. L’incontro è stato un interessante momento di confronto sull’importanza della memoria e sul ruolo fondamentale della scuola nella sensibilizzazione delle giovani generazioni ad essere custodi della memoria ereditata e fautori della memoria postuma. Come ogni albero vigoroso, ognuno di noi deve tendere ad avere solide radici per terra e testa verso il cielo, il futuro. Grande gioia nell’accogliere tra gli ospiti ex attori fondamentale del mondo della scuola mussomelese, la Dirigente Rina Genco e il professore Silvestre Messina. Quest’ultimo ha omaggiato gli intervenuti con un video su momenti di vita dell’Hodierna, Istituto di istruzione superiore presente a Mussomeli da più di 50 anni. La scuola, invece, è stata contenta di donare all’Associazione Mussomeli nella storia alcuni elaborati realizzati dai diversi corsi di studi. In particolare gli alunni del corso CAT, guidati dai professori Calogero Veneziano, Mario Canalella e Desiderio Lanzalaco hanno realizzato una mappatura del quartiere di San Giovanni, corredata da uno studio della situazione reale al momento dei rilievi e a soluzioni di riqualificazione dello stesso quartiere. La professoressa Maria Averna ha illustrato un cortometraggio in lingua francese di promozione culturale del nostro territorio; Le professoresse Felce e Milazzo hanno presentato una pagina web su Mussomeli, creata da alunni del corso AFM e due docu-video realizzati da diversi alunni durante le giornate FAI del 2016. Infine, la prof.ssa La Tona ha presentato due e-book realizzati da alunni dei corsi AFM e Turismo. Il primo, “Questi fantasmi” è un video copione che vede come protagonista il fantasma Guiscardo, alle prese con il dramma esistenziale della solitudine, confrontarsi con il giovani di oggi. “Lady Liberty”, invece, è una raccolta di fiabe, scritte dagli alunni durante il periodo del Covid, ambientate nel nostro territorio, sulle nostre tradizioni popolari. L’Associazione ha manifestato plauso verso l’Hodierna per i documenti presentati e donati, in formato cartaceo e digitale, sottolineando che da sempre l’istituto ha manifestato la capacità di saper coinvolgere gli alunni nello studio coniugando innovazione e tradizione, per un uso consapevole delle tecnologie. L’Hodierna si complimenta con i membri dell’Associazione per l’interessante iniziativa “La scuola per il territorio”, con l’augurio che questo sia il primo di tanti altri importanti momenti di crescita comunitaria.