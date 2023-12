Mussomeli, nuova Associazione “L’isola che non c’era” con open day e inaugurazione

MUSSOMELI – E’ stato ieri, mercoledì 27 dicembre, l’ open day di una nuova realtà a Mussomeli per bambini e ragazzi con disabilità residenti nei comuni di tutto il vallone: un luogo di opportunità, potenziamento e inclusione sociale. grazie alla disponibilità della preside Alessandra Camerota e del sindaco on. Giuseppe Catania. L’ associazione “l’ isola che non c’era aps” dà vita a questo centro ludico ricreativo e socio educativo con tanti laboratori, attività e personale qualificato. Ieri il primo giorno dell’open day ha suscitato tanto interesse e curiosità tra cittadini e famiglie in cui hanno avuto modo di vedere i locali, i laboratori, parlare delle attività e tanto altro. Ci sono state tante mamme che sono venute con i ragazzi e hanno dato subito vita al centro giocando con le tavole cognitive e libri sensoriali. “È stata una bella sensazione ed emozione. Hanno commentato i promotori – vedere come loro già si sentivano a loro agio tra quelle mura”. Intanto anche oggi proseguirà la seconda giornata di apertura dell’ open day, si potrà visitare la struttura e chiedere maggiori informazioni al riguardo. Intanto l’apertura ufficiale del centro avverrà con l’inaugurazione del prossimo giovedì 4 gennaio alle ore 17 presso l’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” – Plesso sac. Messina in via Pola, 11. Sono invitati tutti a partecipare