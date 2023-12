Mussomeli, Frati Copiosa Redenzione e comunità francescana hanno festeggiato l’Immacolata Concezione

MUSSOMELI – Prima con la novena e poi con i Vespri solenni della Vigilia, i fraticelli della Copiosa Redenzione, l’Associazione “Amici di San Francesco”, la Milizia dell’Immacolata con i suoi piccoli militi, la corale francescana hanno solennemente celebrato la festa dell’Immacolata. I Vespri solenni della Vigilia sono stati presieduti dal Rettore della chiesa Padre Valdecir con la presenza del clero locale, delle Autorità Civili e militari. Il sindaco on. le Giuseppe Catania, a nome della cittadinanza, ha letto la supplica all’Immacolata. Al termine dei Vespri, si è formato il corteo che partendo dalla Via San Francesco D’Assisi e attraversando la via Palermo, ha raggiunto l’aiuola, amorevolmente curata dalla famiglia La Greca, dove c’è la piccola stele con la statua della Madonnina. Qui, c’è stato l’omaggio floreale e la preghiera corale dei presenti con la benedizione finale di Padre Valdecir. La giornata liturgica dell’8 dicembre è stata caratterizzata dalle celebrazioni di messe, compresa quella solenne del pomeriggio a cui hanno partecipato i fraticelli della Copiosa Redenzione di Caltanissetta. Da segnalare che per i lavori di riqualificazione dell’attigua Piazza Umberto, ancora in corso, non c’è stata la tradizionale processione per le Vie del quartiere.