Meteo: le nubi offuscano i cieli del Meridione

Le previsioni del tempo sull’Italia per domani secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.Al nord: addensamenti compatti lungo l’arco alpino ,con nevicate oltre i 2000 metri; velato sul resto del Settentrione.Centro e Sardegna: addensamenti bassi sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche peninsularicon deboli piogge sparse sull’alta Toscana; velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia: nubi basse sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia tirrenica,senza precipitazioni; velato sul resto del Meridione.

Temperature: minime in diminuzione in Pianura Padana, regioni centrali, Campania, Puglia, Basilicata tirrenica, Molise e Puglia garganica, inaumento sul resto del Paese; massime in diminuzione in Pianura Padana e Liguria, stazionarie sulle regioni tirreniche centrali peninsulari e sulla Campania, in aumento sul resto del Paese.

iLMeteo.it comunica le temperature minime della notte registrate in alcune località italiane: Localita’ Tmin Agrigento 8 Alessandria 1 Ancona 7 Aosta 2 Arezzo 5 Ascoli Piceno 5 Asti 1 Avellino 4 Bari 6 Belluno -0 Benevento 6 Bergamo 2 Bologna 3 Bolzano -2 Brescia 2 Brindisi 4 Cagliari 13 Caltanissetta 4 Campobasso 3 Caserta 7 Catania 7 Catanzaro 5 Cesena 3 Como 1 Cosenza 3 Cremona 2 Crotone 6 Cuneo -1 Enna 3 Ferrara 3 Firenze 9 Foggia 6 Frosinone 6 Genova 5 Gorizia 4 Grosseto 7 Imperia 10 Isernia 5 L’Aquila 2 La Spezia 12 Latina 8 Lecce 2 Lecco 3 Livorno 9 Lucca 9 Mantova 3 Massa 12 Matera 3 Messina 13 Milano 2 Modena 2 Monza 1 Napoli 6 Novara 0 Nuoro 6 Olbia 10 Oristano 9 Padova 2 Palermo 13 Parma 2 Pavia 2 Perugia 4 Pesaro 5 Pescara 2 Piacenza 2 Pisa 8 Pistoia 8 Pordenone 2 Potenza 0 Prato 9 Ragusa 5 Ravenna 4 Reggio Calabria 9 Reggio Emilia 2 Rimini 4 Roma 10 Salerno 11 Sassari 10 Savona 8 Siena 5 Siracusa 7 Taranto 5 Terni 7 Torino -3 Trapani 8 Trento -0 Treviso 2 Trieste 6 Udine 2 Varese 0 Venezia 4 Vercelli -0 Verona 3 Vicenza 2 Viterbo 4

Venti: da moderati a forti settentrionali al primo mattino sulle regioni ioniche; da moderati a forti occidentali sulla Sardegna; deboli variabili o dai quadranti settentrionali sul resto della penisola;

Mari: da mossi a molto mossi Tirreno, mare e canale di Sardegna, mar ligure, stretto di Sicilia e Ionio; da poco mosso a mosso l’Adriatico.