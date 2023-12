Meloni “2024 sarà un anno impegnativo”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare ogni dipendente, ogni funzionario, ogni ufficio. Avete fatto e abbiamo fatto, nella difficoltà, credo un lavoro straordinario quest’anno e ce ne aspetta un altro forse ancora più difficile. Per cui quello che voglio augurarvi è un Santo Natale felice, sereno, nel quale siate orgogliosi del lavoro che avete fatto”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in videocollegamento con i dipendenti di Palazzo Chigi per gli auguri di Natale.

“Vi ringrazio di cuore per ogni singola ora, per ogni singolo minuto che avete passato a lavorare, non per me ma per l’Italia, noi siamo tutti solo funzionari dell’Italia”, ha aggiunto.

