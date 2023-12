Mafia, l’operazione “Doppio Petto” della Polizia a Catania: anche tre donne tra i 18 arrestati

Sono in tutto diciotto, comprese anche tre donne, le persone arrestate stamane dalla Polizia di CATANIA, presunti componenti di una organizzazione che avrebbe gestito con metodo mafioso estorsioni in danno di imprenditori locali e preso parte ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Alcune estorsioni erano compiute con i metodi tradizionali; altre con l’ imposizione di tassi di sconto fuori mercato in qualunque stagione su capi di abbigliamento di marca, il tutto ai danni di titolari di noti negozi catanesi. Da qui il nome dell’operazione, che è stata denominata ‘doppio petto’. Quattordici indagati sono stati rinchiusi in carcere, quattro sono stati posti agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati i due figli di Giacomo Maurizio Ieni, storico affiliato alla cosca Pillera Puntina morto in carcere, Dario Giuseppe Antonio e Francesco, la vedova di Ieni Francesca Viglianesi, ed esponenti dei Cappello-Bonaccorsi e del gruppo Nizza, che fa parte della famiglia di cosa nostra denominata Santapaola-Ercolano. Le investigazioni avrebbero consentito di accertare come Giacomo Maurizio Ieni fosse contitolare di un esercizio commerciale di ristorazione e somministrazione di bevande che sarà sottoposto ad un sequestro di natura patrimoniale.