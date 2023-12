Giuseppe Catania (FdI): “Soddisfatto per i 40 milioni destinati ai comuni siciliani, 2 milioni ai comuni del nisseno”

Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione Bilancio, di cui io stesso faccio parte, – dichiara in una nota l’On. Giuseppe Catania deputato di Fratelli d’Italia all’Ars – che con il via libera all’articolo 6 della Finanziaria Regionale consente ai comuni di avere a disposizione un importante strumento finanziario per alimentare il proprio parco progetti, potendo così presentare richieste di finanziamento a valere sui fondi della programmazione europea e sui fondi FSC 2021-2027.

Ciò grazie a quanto previsto dall’articolo 6 che attiva un cospicuo fondo da ben 40 milioni di euro destinato ai Comuni siciliani. I fondi saranno ripartiti al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento sulla base del criterio democratico. Ai comuni della provincia di Caltanissetta spetterà una somma pari a circa 2 milioni di euro.

In questo modo dimostriamo di essere al fianco dei Comuni per sostenerne la progettazione spesso resa difficile da un lato dalle difficoltà economiche che molti enti si trovano ad affrontare e dall’altro dalla carenza di personale tecnico interno agli uffici comunali – conclude il deputato Giuseppe Catania.