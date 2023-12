Fratelli d’Italia, le congratulazioni di Scuvera al neo coordinatore provinciale Nigrelli. “Pronto a mettermi al servizio del nuovo coordinamento”

In qualità di coordinatore cittadino mi complimento e mi congratulo con il nuovo coordinamento provinciale eletto durante l’importante assemblea tenutasi il 3 dicembre. In questo giorno di significativo rinnovamento, desidero esprimere i miei più calorosi auguri al Presidente, ai Vicepresidenti e a tutti i Dirigenti Provinciali che sono stati eletti per guidare la nostra organizzazione nei prossimi anni.

Sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto, con l’elezione di un coordinamento che riflette l’unità e la coesione del nostro partito. Questo risultato positivo è il frutto dell’impegno e della partecipazione di tutti i membri, che hanno dimostrato un forte senso di appartenenza e una volontà comune di lavorare per il bene della nostra comunità.

Guardo al futuro con fiducia, convinto che il nuovo coordinamento saprà dare il proprio contributo alle prossime competizioni elettorali che ci aspettano in primavera. Sono certo che, il partito sarà protagonista attivo nel dibattito politico, promuovendo i valori che ci sono cari e rispondendo alle esigenze dei cittadini.

Aggiungo con particolare entusiasmo che sono pronto a mettermi al servizio del nuovo coordinamento, contribuendo con il mio impegno e le mie competenze per il successo della nostra causa comune. La collaborazione e la determinazione saranno gli elementi chiave del nostro cammino, e sono fiducioso che insieme raggiungeremo risultati significativi.

Auguro al Presidente Gianluca Nigrelli, ai Vicepresidenti Ignazio Raniolo e Manuel Bonaffin, a tutti i Dirigenti Provinciali un mandato di successo. Sono pronto a sostenere pienamente il nuovo coordinamento e a lavorare insieme per il progresso e il benessere di tutti.

Coordinatore Cittadino Fratelli d’ Italia Gela Salvatore Scuvera