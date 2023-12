Forestali. On. Catania: “Bene l’annullamento della prova concorsuale”

Auspicavo ed approvo la decisione da parte del Presidente Schifani di procedere all’annullamento della prova concorsuale per la copertura dei 46 posti di agente forestale.

Anche gli approfondimenti legali portati avanti dal segretario e dagli uffici incaricati dal Presidente confermano che il concorso è stato inficiato a monte.

Dalla relazione predisposta dal collegio ispettivo emergerebbe, infatti, che il dirigente generale del comando del Corpo forestale dell’epoca, avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in conflitto di interessi.

Dispiace solo per i tanti giovani che con sacrificio hanno partecipato alle prova del concorso ma l’annullamento degli atti, come indicato dal collegio ispettivo, è – visto quanto successo – l’unica soluzione percorribile per ripristinare la legalità violata e consentire una partecipazione.

I ragazzi devono avere pari opportunità quando partecipano ad un concorso e devono avere la certezza che viene premiato il merito.