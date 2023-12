Finanziamenti sulla sanità. Razza: “il Ministero approva 30 mln per potenziare il Cefpas a Caltanissetta”

“Cento milioni di euro per completare i lavori di potenziamento della rete ospedaliera, quasi 40 per il secondo monoblocco a Ragusa. E poi ancora: 30 per il Cefpas a Caltanissetta e tanti interventi lungamente attesi, tra questi il finanziamento dell’ultima parte dei lavori del Cis di Pergusa.

Il ministero della Salute ha completato a novembre, dopo oltre un anno di istruttoria, l’approvazione del piano di investimento delle risorse liberate. Un atto di buona amministrazione perché consente l’utilizzazione delle somme restituite dai progetti certificati, come il San Marco di Catania”. Lo afferma Ruggero Razza, l’ex assessore regionale della Salute del governo Musumeci. “A novembre è arrivato l’ok alla programmazione delle risorse liberate dalla giunta del presidente Musumeci nel dicembre 2021 – aggiunge Razza – mi auguro che adesso si proceda velocemente a emanare il decreto di finanziamento e che si dia mandato alle aziende di non perdere tempo perché di tempo se ne è già perso anche troppo”. (