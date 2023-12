Delia. Danneggia fioriera con l’auto e lo comunica al sindaco dicendosi pronto a pagare: l’elogio del primo cittadino

DELIA. Un giovane ha rotto con l’auto una fioriera, ha telefonato al sindaco e gli ha detto di essere disponibile a pagare il danno. Un gesto che ha colpito in positivo Gianfilippo Bancheri che lo ha voluto rendere noto come modello da prendere in considerazione per quanti, anche in maniera accidentale, capita che danneggiano qualcosa a livello pubblico.

E’ stato lo stesso Gianfilippo Bancheri a raccontare l’accaduto: “Questa notte un ragazzo mi ha telefonato per mettermi al corrente del fatto che con la propria macchina aveva rotto, in modo del tutto fortuito, una foriera della via Petilia. Lo stesso si è messo a totale disposizione per riparare il danno. È questa la società che vogliamo, una società fatta di persone che sanno anche assumersi le proprie responsabilità con serietà ed onestà intellettuale”.