Coniugi morti a Favara: disposta l’autopsia

Il pubblico ministero della procura di Agrigento, Elenia Manno, ha disposto l’autopsia per fare luce sulla morte dei coniugi Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi di 76 anni, i cui cadaveri sono stati trovati ieri sera da una nipote nella loro abitazione di viale Europa, a Favara. La decisione e’ arrivata dopo che, in nottata, il medico legale Alberto Alongi ha concluso l’ispezione cadaverica e il reparto scientifico dei carabinieri ha fatto i rilievi nell’abitazione. L’ipotesi privilegiata e’ che l’uomo sia morto per cause naturali tre giorni e la moglie sia vittima di un incidente domestico. La donna, in particolare, avrebbe battuto la testa prima su un ventilatore e poi sul pavimento forse nel tentativo di soccorrere il marito.