Christmas Carol Megaways – Una slot Rabona con un enorme potenziale di vincita

Se siete alla ricerca di un gioco natalizio, non cercate oltre Christmas Carol Megaways.

La trama si basa sul classico racconto di Dickens in cui i tre spiriti del Natale vengono in visita. Un tema eccellente per una slot machine che offre ben 200.704 modi diversi di vincere. Se non vedete l’ora di provare questo gioco, iscrivetevi oggi stesso a Rabona: https://rabonascommesse.com/.

Che ne dite di ottenere fino a 23 giri gratuiti congelati con un moltiplicatore massimo di x10? Preparatevi a un’avventura davvero emozionante, ricca di spiriti e di caratteristiche di gioco innovative.

Eccezionale slot natalizia basata su una storia classica

Nel momento in cui lancerete questo gioco di Rabona, vi ritroverete in una piccola città dove nevica tutto l’anno.

La grafica del gioco ci piace moltissimo: è davvero un’opera d’arte in un contesto di gioco. Sia la musica che il suono sono magnifici e sembrano tratti da un vero film Disney.

Pertanto, per un’esperienza di gioco ottimale, consigliamo vivamente di iniziare con l’audio attivato.

Poco dopo aver iniziato a giocare, incontrerete un uomo scontroso e i tre spiriti. Il più spaventoso è probabilmente lo spirito incappucciato che sembra avere sotto di sé solo uno scheletro, come l’uomo falce.

Si tratta di un gioco altamente volatile, il che significa che dovreste aspettarvi un numero minore di vincite. Ma quando si verificano, sono destinate a essere enormi.

Come già sapete, ci sono ben 200.704 modi di vincere, per i quali possiamo ringraziare la funzione Megaways.

Il produttore di questa fantasiosa slot non è altro che la nota Pragmatic Play.

Sono incredibilmente bravi a creare giochi per casinò online come Rabona e lo dimostrano con Christmas Carol Megaways.

Simboli in Canto di Natale Megaways

I simboli regolari del gioco sono rappresentati dal più spaventoso degli spiriti. Questo simbolo è quello che paga di più.

Segue lo spirito gentile che sembra quasi Babbo Natale e poi la ragazza con una strana pettinatura che rappresenta la schiera di spiriti del gioco.

Seguono un uomo elegantemente vestito e un ragazzo più malizioso con un berretto. I simboli che pagano meno sono i simboli delle carte da A a 10.

L’Uomo Bister rappresenta il Simbolo Wild

L’uomo che non sorride mai rappresenta il simbolo wild in Christmas Carol Megaways, chiamato anche simbolo di scambio. Questo perché può essere applicato ad altri simboli comuni.

L’unico simbolo esente è la campana d’oro, che è un simbolo speciale. I simboli Wild di Christmas Carol Megaways possono apparire sui rulli numero 2, 3, 4 e 5 e sul rullo speciale superiore sopra il tabellone di gioco.

Simbolo Scatter – la Campana d’oro

Il secondo simbolo speciale di questa slot natalizia è lo scatter. Si presenta sotto forma di campana d’oro.

Chi ha familiarità con le slot machine sa che lo scatter è solitamente il simbolo che può attivare i giri gratuiti.

Lo stesso vale per questa macchina Rabona.

Le caratteristiche del gioco rendono il gioco davvero emozionante

Ci sono alcune caratteristiche di gioco davvero fantastiche in Christmas Carol Megaways, e non stiamo parlando solo della funzione Megaways.

I rulli della slot machine tremano quando viene attivata la funzione Tumble per ottenere vincite migliori.

Il Tumble si verifica quando si è ottenuta una combinazione vincente che paga. I simboli vincenti della combinazione cadono e le posizioni vuote vengono riempite da nuovi simboli che cadono.

In altre parole, si ottengono nuove opportunità di vincita dopo i giri riusciti.

Christmas Carol – Giri gratis

Parliamo ora dello scatter del gioco: la campana d’oro. Se almeno quattro campane d’oro atterrano sul campo di gioco, inizierà il bonus dei giri gratuiti.

Sono disponibili quattro diverse opzioni, ognuna delle quali offre un numero diverso di giri e moltiplicatori, a seconda del numero di scatter ottenuti.

È inoltre possibile scegliere i Mystery Spins, in cui viene determinato in modo casuale il giro di rotazione a cui si può giocare.