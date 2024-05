A Sutera c’è attesa per l’ultimo weekend di Borghi dei Tesori Roots Festival

SUTERA. In questo fine settimana sarà possibile scoprire le bellezze del borgo suterese. In particolare, sarà possibile affacciarsi dal “balcone della Sicilia”, preparare dolci antichi con le donne del borgo, scoprire una piccola cappella con affreschi antichissimi, nascosta in mezzo a una natura maestosa. Sutera aspetta i visitatori per l’ultimo weekend di Borghi dei Tesori Roots Festival, da oggi a domenica 26 maggio.

Nel piccolo paese del Nisseno, nato con gli arabi, sarà possibile percorrere le strette stradine e gli intricati incroci del Rabato, il quartiere più antico del paese, che conserva ancora l’impianto urbanistico di una volta. Sarà possibile anche salire fino alla cima dell’inespugnabile rocca di San Paolino, dove c’era un castello di probabile origine bizantina e adesso spicca un santuario e una cella campanaria da cui si gode una magnifica vista, con il campanone i cui rintocchi risuonano per tutto il vallone. Sarà anche possibile capire perché Sutera è nota anche come “balcone della Sicilia”, salendo su pizzo San Marco, luogo circondato da leggende, dove si potranno ammirare misteriosi affreschi nascosti in una cappella che probabilmente in origine era un’antica tomba sicana. Inoltre sarà possibile preparare la tipica “‘mbriulata”, focaccia che le donne del paese preparavano per i mariti che si recavano a lavorare nei campi.

Pasta di pane arrotolata come un guscio di lumaca, con un ripieno di carne macinata di maiale, patate, cipolle, caciocavallo e olive. Passando al dolce, sarà spiegato come si prepara il “virciddatu”, un dolce povero e genuino, che parte da un impasto a base di farina, zucchero, strutto e acqua, farcito col “nucatu”, un miscuglio profumato di mandorle tostate e miele locale, con un pizzico di cannella. Qui il programma completo di Sutera: https://tinyurl.com/2zf3ktse