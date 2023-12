Chi sarà il prossimo “vicerè” di Caltanissetta?

Prima di tutto le congratulazioni al nostro amato Sindaco per aver non solo mantenuta ma consolidata la posizione di Caltanissetta nella classifica della qualità della vita: dal posto 105 (terzultimi) siamo passati al 106 (penultimi). Sotto di noi solo Foggia. Ovviamente, come ha subito dichiarato al TG3, è solo colpa del governo nazionale. Lui non c’entra niente, è solo di passaggio. Intanto negli ultimi giorni un simpatico scambio di lettere tra gli strateghi politici incombenti sulla città di Caltanissetta, ha riaperto il gioco delle candidature a Sindaco della nostra povera Città per le elezioni dell’anno prossimo. Forza Italia avrebbe lasciato trasparire che la nomina del candidato Sindaco potrebbe essere cosa sua e parrebbe volersi anche appoggiare al cavallo di ritorno Giancarlo Cancelleri (da poco folgorato sulla via di Damasco) che parrebbe proporsi come uomo per tutte le stagioni. Ma quanta credibilità ha ancora Cancelleri a Caltanissetta?

Nel mezzo sembrerebbe infilarsi una signora di destra, nobilitata da decenni di quote rosa, con una proposta un po’ opaca, mentre all’orizzonte riappare un costante indeciso che presenta un suo progetto di Città tutto sulla carta ma voglioso, pare, di aprire un discorso con il centro destra (ovviamente, se possibile, a suo favore).Subito dopo le dichiarazioni di Forza Italia il giorno dopo un esponente regionale ha dichiarato che: “Le candidature in provincia non sono state ancora decise … Peraltro, sono d’accordo … laddove si parla della necessità di condividere la scelta.”Ma ecco che il giorno dopo ancora, un altro esponente politico regionale del Vallone (ma che ci appizza con Caltanissetta?) decide di mettere anche lui il cappello sulla seggiola dichiarando che: “in casa Fratelli D’Italia ci sono altre aspirazioni …” e ricordando che: “Chi ha maturato un esperienza in consiglio comunale ci sta che abbia legittime aspirazioni”.

Legittime aspirazioni che potrebbe avere chiunque per un motivo o un altro sia da tempo in lista d’attesa da qualche parte. Per cui, seguendo tale ragionamento, chiunque abbia aspettato a lungo nello studio di un sanitario ha diritto ad aspirare a diventare medico non necessariamente avendone le capacità; oppure essendo stato a lungo seduto allo stadio o davanti alla TV ha tutto il diritto di voler diventare calciatore di serie A o, addirittura, pensare alla Nazionale.

A questo punto è possibile che qualcuno a Palermo imperiosamente decida per tutti noi chi sarà il prossimo candidato a vilipendere ancora questa Città che io mi ostino, per grande amore, a scrivere con la C maiuscola. Dal 1987 ad oggi questa Città non è stata capace di esprimere un Sindaco che fosse in grado d’inventarsi un futuro per Caltanissetta. Che avesse una qualche visione ma anche una modesta idea di avvenire; aiutato nell’affossamento della Città da Consigli comunali impresentabili. Intanto, lemme lemme, una consigliera comunale d’opposizione, copertura dei grandi vecchi dell’ex PC che in tanti anni di non governo di questa Città hanno dimostrato tutta la loro incapacità, cerca di farsi strada sotto traccia, illudendosi di possedere quella perizia difficile da attribuirle alla pari coi sunnominati. Ma non basta un bel faccino per salvare questa Città! Le miniere sono chiuse da decenni, rendiamocene conto! L’edilizia ritornerà tra poco al limite del collasso. I nostri figli emigrano e ne vanno altrove e chi resta ha sempre più anni sulla schiena e un brillante avvenire ormai solo alle spalle. Non c’è un progetto degno di tale nome in tutta la Città mentre l’Amministrazione comunale s’inventa le scale mobili sulle gradinate! A questa Città non servono queste persone! A questa Città servono persone in grado di sognare. In grado di inventarsi un futuro che in questo momento non esiste. Di schiodarla dalle posizioni nella qualità della vita in Italia che da sempre ci vedono disperatamente ultimi. O volete che ancora l’attuale Sindaco continui a pigliarci in giro? Ma questo i nostri politici e i loro aspiranti cortigiani lo capiscono?