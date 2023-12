Caro-voli, Schifani apre a sconti a siciliani non residenti

PALERMO, 18 DIC – “Siamo partiti con la misura che prevede lo sconto sui prezzi dei voli aerei per i residenti in Sicilia, nulla vieta che nel proseguo si possa estendere anche ai siciliani non residenti, è uno step in progress”. Così il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a Radio Uno Rai durante la trasmissione L’Italia in diretta, a proposito dell’intervento della Regione che sta finanziando la riduzione dei biglietti aerei fino al 50% per i residenti che acquistano voli per gli aeroporti di Milano e Roma.