Carabinieri, lite domestica si trasforma in tentato omicidio con un nunchaku: l’uomo voleva strangolare la compagna davanti ai militari

Un 36enne di Napoli è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un appartamento del quartiere Chiaia dove erano giunte segnalazioni di una lite in corso tra un uomo e una donna.

Entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato la 42enne in evidente stato d’agitazione con dei lividi sul collo.

Il compagno, un 36enne, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha cercato di strangolare la donna con un nunchaku, minacciandola di morte. I carabinieri lo hanno però bloccato prontamente arrestandolo e conducendolo in carcere.