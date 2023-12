Capodanno a Caltanissetta con Irama, dagli artisti al piano sicurezza: la guida completa sul concerto di fine anno nel capoluogo nisseno

Cresce l’attesa per il concerto di Capodanno a Caltanissetta con la presenza di Irama, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il talentuoso cantautore italiano salirà sul palco di 16 x 16 metri, allestito nel viale Regina Margherita, per salutare il passaggio al nuovo anno.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, darà la possibilità di godere dal vivo della musica di Irama, ma non solo, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il programma della notte di San Silvestro

L’inizio dello spettacolo è programmato alle 22:00 del 31 dicembre e vedrà, oltre a Irama, anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Ci sarà spazio anche per una formazione di dj set e grandi sorprese sul palco che l’Amministrazione nissena sta preparando per rendere unico questo Capodanno.

Capienza massima, aree di accesso, viabilità, aree parcheggi e divieti

Lo spazio complessivo destinato alla manifestazione è quello di viale Regina Margherita e avrà un tetto massimo di capienza di circa 8 mila persone contemporaneamente, conteggiate dagli addetti alla sicurezza con un sistema di prefiltraggio e filtraggio in entrata e in uscita.

L’unica via di accesso alla zona dell’evento è a monte del viale Regina Margherita, in prossimità dell’incrocio con Viale Amedeo.

Non sarà consentito il transito pedonale in via Senatore D’ Antona, che verrà mantenuta sgombra e utilizzata come via di esodo.

Via Chiarandà sarà interdetta al transito pedonale e veicolare, a eccezione delle forze di Polizia e dei mezzi di soccorso pubblico, nonché degli utenti della Guardia Medica e del Comando dei Carabinieri e dei residenti.

Gli utenti che avranno la necessità di recarsi al Comando dei Carabinieri potranno accedervi esclusivamente da via Chiarandà.

Sia in via Senatore D’ Antona che in via Chiarandà vigerà il divieto di sosta in ambo i lati.

Il pubblico che parteciperà alla manifestazione potrà parcheggiare i veicoli lungo le strade circostanti l’area dell’evento e nei seguenti parcheggi: via Medaglie D’Oro; piazza Piccola Conceria; Piazza Marconi; piazza Grazia; via Piersanti Mattarella; piazza Monsignor Garsia (quest’ultimo sarà servito da bus navetta gratuito con partenza da Pian del Lago).

Per quanto riguarda i servizi igienici saranno disponibili quelli presenti nei due immobili all’interno della Villa Amedeo, che saranno presidiati da personale per le pulizie.

Nelle aree di prefiltraggio e filtraggio di accesso alla zona dell’evento, delimitate da barriere e transenne, ci saranno controlli ed eventuali perquisizioni.

Sarà proibito portare contenitori di vetro e metalli, inoltre – ma questa regola vale per tutti i grandi eventi – valigie e trolley, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, armi giocattolo munite di tappo rosso, bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, caschi da motociclista di nessun genere, ombrelli e aste, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini e overboard e tutti gli oggetti atti a offendere.