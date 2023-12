Caltanissetta. Violazioni delle prescrizioni e maltrattamenti in famiglia: due arresti della Polizia di Stato

CALTANISSETTA. La Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, a carico di un nisseno trentenne, con la quale è stata disposta la provvisoria sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e l’accompagnamento in istituto penitenziario, per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa alla detenzione.

Analogamente, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, ha dato esecuzione un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela, nei confronti di un quarantenne, residente a Gela, indagato per maltrattamenti in famiglia.