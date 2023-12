Caltanissetta: una fermata bus speciale davanti le case dei disabili. La proposta di Gianfranco Cammarata

“Credo che il miglior regalo di Natale per i disabili della nostra città sia quello di garantire la fermata degli autobus di linea davanti la loro abitazione, con attivazione della richiesta tramite app”.

E’ questo l’auspicio del portavoce della consulta del Volontariato, terza età e problemi sociali Gianfranco Cammarata ma anche un non troppo velato sugggerimento rivolto all’Amministrazione comunale e all’assessore di competenza.

Questa soluzione potrebbe portare a migliorare sensibilimente la qualità della vita dei cittadini disabili penalizzati suprattutto quando devono raggiungere i luoghi di cura e di riabilitazione e non hanno a disposizione mezzi propri.

“Si tratta di accorgimenti che hanno una grande significato per chi non è nelle condizioni di muoversi agevolmente e per coloro che offrono il loro aiuto alle persone svantaggiate nella mobilità urbana. Molti soggetti hanno lamentato tale circostanza invalidante e hanno chiesto alle associazioni di farsi portavoce con all’Amministrazione comunale per un’aggiunta contrattuale con la ditta che cura il trasporto urbano. Si tratta di assicurare la fermata dei bus urbani dinanzi le case di abitazione dei disabili previa attivazione dall’apposita app. Quindi non uno stravolgimento delle normali fermate, bensì poche aggiunte e senza il carattere della continuità, se non necessaria al disabile”.

Foto: archivio