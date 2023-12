Caltanissetta. Saluti e ringraziamenti del Questore a tre vice ispettori della Polizia Scientifica trasferiti ad altra sede

CALTANISSETTA. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello ha salutato tre Vice Ispettori della Polizia di Stato in servizio al Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, trasferiti ad altra sede. Dopo due anni di servizio a Caltanissetta, infatti, i Vice Ispettori Luigi Caggiano e Fabio Parla sono stati trasferiti alla Questura di Agrigento e il Vice Ispettore Giuseppe Fardella alla Questura di Rovigo.

Per l’occasione il Questore Agnello ha consegnato dei riconoscimenti premiali conferiti ai predetti poliziotti per essersi distinti nel corso di operazioni di Polizia. Ai tre Ispettori il Questore ha augurato buona prosecuzione di servizio nelle nuove sedi, ringraziandoli per l’impegno profuso nei due anni trascorsi a Caltanissetta.