Caltanissetta, lunedì una seduta del Consiglio Comunale

Il presidente, Giovanni Magrì, ha convocato il Consiglio comunale di Caltanissetta, in seduta ordinaria, per giorno 11 dicembre 2023, alle ore 18:00, nell’Aula consiliare di Palazzo del Carmine, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione n. 85 del 01.12.2023: “Approvazione verbali sedute precedenti di Consiglio comunale”;

2) Proposta di deliberazione n. 79 del 15.11.2023: “Riconoscimento del debito fuori bilancio, Trib. Civ. Sez. Lavoro R.G. 1141/2019 – Dipendente L.S. Matricola n. 773 c/Comune – Riproposizione riconoscimento debito a seguito di comunicazione dell’avvocato di controparte prot. n. 122079/2023 del 15.11.2023.”;

3) Proposta di deliberazione n. 74 del 19.10.2023: “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a seguito della sentenza n. 228 del 05.04.2023, resa dal Tribunale di Caltanissetta in ordine alla causa n. 2505/2019 R.G.”;

4) Proposta di deliberazione n. 42 del 31.05.2023: “Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale. Periodo 2023-2024-2025”.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

I cittadini che vogliono assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in streaming collegandosi alla piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.