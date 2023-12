Caltanissetta, l’ispettore Lorenzo Di Benedetto è il nuovo responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria

Caltanissetta, l’Ispettore della Polizia di Stato Lorenzo Di Benedetto è il nuovo responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria.

Dopo il collocamento in quiescenza del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Leonardo Burgio, l’Ispettore Lorenzo Di Benedetto, da qualche giorno, ha assunto l’incarico di Responsabile del Posto Polfer di Caltanissetta, ove coordinerà il personale sia sotto l’aspetto organizzativo – gestionale che operativo, mettendo a disposizione della Specialità l’esperienza maturata sul campo anche in vari settori ed in altre sedi di servizio.

Il nuovo responsabile, sarà collaborato dall’Ispettore Giovanni Gueli, assegnato al presidio Polfer di Caltanissetta, che unitamente agli altri operatori presenti assicurerà i servizi peculiari di pertinenza come le pattuglie a bordo treno, lungolinea e nelle stazioni.

L’Ispettore Di Benedetto ha particolarmente a cuore l’aspetto della prevenzione che si traduce anche nell’impegno costante nelle scuole del territorio con attività di educazione alla sicurezza ferroviaria, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, e al viaggio sicuro sia fisico che virtuale, nell’ambito del Progetto “Incroci”. Al nuovo responsabile del Posto Polfer vanno i migliori auguri del Dirigente del Compartimento Polfer per la Sicilia, d.ssa Matilde Corso, per l’impegno professionale offerto al servizio della collettività.