Caltanissetta, il Generale di Divisione Giuseppe Spina in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Questa mattina il Generale di Divisione Giuseppe SPINA, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale CC di Caltanissetta. Il Generale ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, i delegati della Rappresentanza militare e una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo della Provincia. Nel corso della visita il Generale ha rivolto ai Carabinieri del Comando Provinciale parole di apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nel controllo del territorio, sottolineando l’importanza delle Stazioni Carabinieri, punto di forza della struttura Territoriale dell’Arma.

L’occasione è servita anche per fare il punto sull’attività di contrasto alla criminalità organizzata e alla microcriminalità svolta dai Carabinieri nel territorio provinciale, che ha permesso il conseguimento di importanti risultati operativi.

Infine la visita è stata l’occasione per uno scambio di auguri, con la prospettiva di un 2024 ricco di soddisfazioni professionali e personali