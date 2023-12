Auto in fiamme nel centro di Catania, salvato un uomo dalla Polizia

Evitata una tragedia, anche grazie all’intervento della Polizia di Stato, a Catania, in viale Vittorio Veneto, dove un’auto e’ stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante la marcia, coinvolgendo, poco dopo, un’altra macchina che si trovava al suo fianco. L’attenzione degli agenti del Commissariato Borgo Ognina e’ stata attirata dalla densa colonna di fumo levatasi dalla vettura. I poliziotti, giunti sul posto, hanno immediatamente capito la gravita’ della situazione, entrando immediatamente in azione per mettere in sicurezza la zona, peraltro vicina a un distributore di benzina, e per garantire l’incolumita’ delle persone. Proprio in tale frangente, un uomo stava correndo verso una dei due veicoli coinvolti e ne ha aperto lo sportello e vi ha fatto accesso, con il chiaro intento di metterlo in moto per spostarlo e, evidentemente, salvarlo dalle fiamme. Non si era pero’ accorto dell’imminente pericolo: l’incendio, infatti, si era ormai sviluppato e anche il veicolo che era stato affiancato era ormai compromesso. In pochi istanti l’esplosione degli pneumatici e dei cristalli: i due agenti si sono precipitati sull’auto e ne hanno aperto lo sportello, traendo fuori il proprietario proprio in tempo per scongiurare il peggio ed evitando per un soffio di essere investiti dalle fiamme.