E’ accusato di aver palpeggiato una paziente di 70 anni, affetta da deficit cognitivo. Per questo motivo i carabinieri di Genova hanno tratto in arresto un infermiere di un ospedale cittadino con l’accusa di violenza sessuale.

I militari hanno appurato che l’uomo, 60 enne, già condannato agli arresti domiciliari e al divieto di esercitare la professione di infermiere per un anno per violenza sessuale, il primo dicembre scorso durante un turno di lavoro in ospedale aveva molestato la donna.