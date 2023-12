All’insaputa del proprietario organizza dal notaio finta compravendita di una casa: denunciata agente immobiliare

La Guardia di Finanza di Treviso ha accertato che un’agente immobiliare, dopo aver ottenuto 85 mila euro di anticipo da un suo cliente per l’acquisto di un appartamento, ha organizzato, all’insaputa del proprietario dell’immobile, una finta compravendita dal notaio, appropriandosi del denaro ricevuto e facendo perdere le proprie tracce.

La donna è stata denunciata per truffa, aggravata. Le attività investigative, secondo quanto riporta Ansa, sono state avviate a seguito della querela presentata da un imprenditore trevigiano, che si era rivolto alla sua agente immobiliare di fiducia per realizzare un investimento sicuro e senza rischi, attraverso l’acquisto di un appartamento da dare successivamente in locazione, in modo da ottenere una rendita stabile nel tempo.

Il denunciante, individuato e visionato l’appartamento, ha consegnato in più tranche le somme di denaro occorrenti all’indagata che, dopo aver negato la necessità di procedere alla stipula di un contratto preliminare di compravendita, ha preso contatti con uno studio notarile trevigiano, fissando l’appuntamento per la stipula dell’atto.

Il giorno stabilito, giunto presso lo studio del notaio, l’imprenditore si è reso conto, con stupore, dell’assenza non solo dell’agente immobiliare, ma anche della presunta parte venditrice, che era in realtà totalmente ignara del tentativo di cedere il suo appartamento a terzi. Grazie alle indagini dei finanzieri, è emerso che il denaro accreditato dalla vittima sui conti correnti dell’indagata non era stato custodito in vista della stipula dell’atto notarile, ma speso per finalità personali.