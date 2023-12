Al rally di Taormina vincono Danilo Novelli e Roberto Longo su Skoda Fabia R5. Ottimo esordio per il giovane nisseno Marco Nicoletti navigato da Michele Castelli

Al rally di Taormina vincono Danilo Novelli e Roberto Longo su Skoda Fabia R5. Per l’equipaggio New Turbomark Rally Team, scuderia organizzatrice, è il secondo successo consecutivo nella gara che si è concretizzato solo dopo la fine dell’ultima prova speciale, quando Marcello Rizzo e Antonino Pittella, anche loro su Skoda, hanno vanificato la leadership per una toccata.

Si sono così arrampicati fino al secondo posto i lombardi Pietro Porro e Alberto Contini che hanno portato la loro Skoda Fabia sul secondo gradino del podio. Terza piazza per Michele Coriglie e Federico Grilli sulla Peugeot 208 Gt line. Quarti, con una prestazione costante e regolare, Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro anche loro su Skoda Fabia; quinti, sulle ali del successo alla finale nazionale Crz, Angelo Sturiale e Giulia Gentile, con la Renault Clio Williams. Sul traguardo a congratularsi personalmente con tutti i protagonisti e con gli organizzatori il delegato/ fiduciario Aci Sport Daniele Settimo.

Ottimo esordio al suo primo Rally per il giovane 19enne nisseno Marco Nicoletti. Dopo una stagione da incorniciare che lo ha visto protagonista con la sua 106 sugli asfalti della cronoscalate siciliane e non solo, e dopo aver conquistato ad Orvieto il titolo iridato, il giovane talento nisseno , navigato dall’esperiente Michele Castelli, anche lui di Caltanissetta, ha concluso il suo primo rally su Peugeot 208 VTI. Marcuccio, così lo chiamano gli amici e i fans che pian piano durante la stagione agonistica ha conquistato per educazione e simpatia, ma anche e soprattutto per il suo cristallino talento, si è subito adattato alla nuova disciplina. Alla prima prova speciale del sabato sera, la “Casalvecchio-Scifì” la coppia nissena otteneva il nono tempo assoluto ed il primo della loro classe, mettendosi alle spalle tutti gli avversari.

Purtroppo una “toccata” nella seconda prova ha inficiato il risultato del Rally con una penalizzazione di 5 minuti per la ripartenza della domenica mattina. Nonostante tutto, chilometri dopo chilometri, Nicoletti ha acquisito sempre più confidenza con la propria auto sulla quale saliva per la prima volta ed ha conquistato un ottimo decimo posto assoluto nell’ultima prova speciale. Saranno chilometri importanti quelli percorsi oggi lungo le strade del Rally di Taormina per Marco Nicoletti, andranno a far parte del proprio bagaglio d’esperienza. Domenica prossima l’equipaggio nisseno parteciperà al Rally di Sperlonga in terra laziale. Siamo certi, i presupposti ci sono tutti, che il 2024 sarà colmo di soddisfazioni sportive per Marco Nicoletti, grande talento del motorsport nisseno.