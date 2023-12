A Fiumicino Ita apre la lounge Fantasia per bambini non accompagnati

ROMA (ITALPRESS) – Occasioni di gioco educative e di sperimentazione prendono vita all’interno della lounge Fantasia. Una nuova sala, dedicata ai minori non accompagnati, è stata inaugurata da ITA Airways, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.

Un’area di 120mq, progettata dall’agenzia di branding FutureBrand e situata nell’area Check-in del Terminal 1, prima dei controlli di sicurezza. Lo spazio è dedicato ai passeggeri minorenni in partenza o in transito dall’hub di Fiumicino su voli operati da ITA Airways.

Un progetto con circa due anni di vita ma che sta raggiungendo ottimi risultati. “Oggi inauguriamo la quinta sala lounge, forse quella più magica e speciale perchè dedicata ai bambini”. Queste le parole di Andrea Benassi, Direttore Generale della Compagnia. “Per noi è un grande sforzo come compagnia, per garantire la massima soddisfazione ai nostri clienti ed una qualità di servizio molto elevata – ha proseguito il direttore -. Il servizio dei minori accompagnati è stato utilizzato da 13.000 famiglie nel 2023, motivo per cui l’apertura di questa sala era fondamentale per garantire un’adeguata prestazione ed alti livelli di sicurezza a chi sceglie ITA Airways”.

All’interno della sala i piccoli viaggiatori possono rilassarsi e divertirsi, immersi in un’atmosfera che li invita ad esplorare e sognare grazie a giochi dedicati a ogni fascia di età. Ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire un’esperienza unica, in cui il viaggio diventa un’avventura italiana indimenticabile ancora prima di salire in alta quota. “Per noi non si tratta di “minori non accompagnati”, ma di bambini accompagnati da ITA Airways e che da oggi hanno quella che vogliamo definire una piccola casa – ha sottolineato lo Chief Marketing Officer, Giovanni Perosino, per poi lanciare una divertente iniziativa -. Ogni bambino avrà a disposizione un libretto di volo, dove potrà segnare le sue esperienze vissute in aria con ITA Airways. Una volta compilato tutto, ognuno riceverà il brevetto di Junior Pilot firmato direttamente dal nostro capo dei comandanti”.

Ieri ITA Airways ha inaugurato all’Aeroporto Fontanarossa di Catania la nuova lounge “Piazza Vincenzo Bellini”. Benassi, in quell’occasione, ha parlato di “uno dei fiori all’occhiello del nostro servizio rivolto alla clientela, ideata e realizzata per i passeggeri dell’aeroporto di Fontanarossa”, ringraziando “Sac che ci ha permesso di aprirla. Nella nostra strategia di sviluppo la Sicilia rappresenta sicuramente un territorio molto importante su cui abbiamo puntato fin dalla nostra nascita e che vogliamo contribuire a connettere con l’Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network attraverso gli aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate”.

-foto spf –

