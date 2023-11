Villalba, sala parrocchiale dedicata a mons. Salvatore Vizzini, Presente il vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo. Comunità in festa

Villalba – Per la comunità villalbese è stata una settimana particolare, quella appena trascorsa, sia per la festa di Santa Cecilia che per altre ricorrenze in programma. Infatti, lo scorso 16 novembre, nella memoria liturgica di San Giuseppe Moscati, presso il Santuario dell’Amore Misericordioso in Collevalenza (Perugia), Padre Marko Cosentino, sacerdote diocesano, Figlio dell’Amore Misericordioso, Arciprete di Villalba, ha fatto la sua professione religiosa con i voti perpetui nelle mani di mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta. Durante la sua breve assenza, le celebrazioni a Villalba sono state affidate a Padre Marco Paternò che ha celebrato messa il 16 presso la chiesa Concezione e poi il 17, sabato, nella Chiesa Madre anche con il canto dei Vespri per la ricorrenza della festa di Santa Cecilia. A seguire, alle ore 21, si è svolto, a cura dell’Associazione culturale e musicale “S. Cecilia” il saggio musicale presso la sede del corpo bandistico. Giornata intensa la domenica con le celebrazioni della mattinata- alle 8 e alle 11, mentre nel pomeriggio la messa è stata presieduta da mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto, che era giunto a Villalba intorno alle 17,30. Mons. Rumeo, al suo arrivo si è recato, preliminarmente per una breve visita, nell’abitazione dei familiari del compianto villalbese mons. Salvatore Vizzini, suo remoto predecessore. Successivamente, in piazza, presenti tutte le confraternite villalbesi, ha avuto pubblica festosa accoglienza dalle Autoriyà civili e religiose con il saluto di benvenuto dell’Arciprete Padre Marko Cosentino. Poi l’ingresso in chiesa e, con i ragazzi, in direzione del salone parrocchiale dove c’è stata la dedicazione del salone al compianto Mons. Giuseppe Maria Vizzini, Vescovo di Noto (1913 – 1935). La sala è stata ornata anche con la sistemazione, in una parete, di un quadro con la sua effigie fra gli applausi dei presenti. Successivamente, in una chiesa gremita, ha presieduto la solenne liturgia eucaristica per la ricorrenza di Santa Cecilia, ed anche come ringraziamento della professione religiosa con voti perpetui rinnovati in Collevalenza da Padre Marko. Come da tradizione. la festa di Santa Cecilia si è conclusa con la processione del simulacro, accompagnata da tutte le confraternite.