Ventenne arrestato 2 volte in un giorno a Palermo

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 20enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, per spaccio ed evasione. I militari della Stazione di San Flippo Neri, in meno di 24 ore hanno messo le manette ai polsi del giovane palermitano per ben due volte. Nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere e’ stato colto in flagranza mentre stava cedendo la sostanza stupefacente ad un acquirente. Immediato l’arresto del 20enne che, su disposizione del Pm era stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari e in attesa, il giorno seguente, dell’udienza di convalida. Convalida che non si e’ fatto nemmeno in tempo a convocare che, il giovane, dopo poche ora, e’ stato nuovamente arrestato per evasione, in quanto trovato fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. La procura, dopo i fatti, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e il trasferimento presso la casa circondariale.