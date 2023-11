Turismo. Valle dei Templi, il governatore Schifani: “È tra le mete più attrattive del Paese”

“I numeri da record registrati dalla Valle dei Templi confermano che Agrigento rientra a pieno titolo tra le mete più prestigiose e attrattive del Paese. L’ennesima dimostrazione che la scelta di farne la capitale italiana della cultura per il 2025 è stata quanto mai appropriata. Il governo regionale si impegnerà per far si che la città colga a pieno tutte le opportunità. Abbiamo previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro nella prossima finanziaria e faremo tutto quello che è necessario per sostenere il territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando il traguardo del milionesimo visitatore nel Parco della Valle dei Templi di Agrigento.