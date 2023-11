Tragedia sulla circonvallazione di Catania: muore 18enne investita sulle strisce pedonali

Tragedia nella serata di ieri sulla circonvallazione di CATANIA per un incidente mortale. A perdere la vita è stata una 18enne studentessa, Chiara Adorno, che stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza del tratto denominato viale Andrea Doria. A colpirla per prima sarebbe stato uno scooter, che l’ha fatta così finire a terra. In seguito una Fiat Punto l’avrebbe travolta mentre era a terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata al Policlinico, ma per lei non c’è stato nulla da fare perché i soccorsi si sono rivelati inutili. Assieme alla ragazza c’era anche un uomo che è rimasto ferito in maniera grave e condotto anche lui in ospedale, sempre al Policlinico, ma non sono ancora note le sue condizioni attuali.