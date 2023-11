Tragedia nell’agrigentino, trovati in casa i cadaveri di due coniugi

I cadaveri di due coniugi sono stati trovati all’interno della loro abitazione di viale Europa, a Favara, nell’Agrigentino. Si tratta di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi di 76 anni. A fare la scoperta e’ stata una nipote che ha subito chiamato i carabinieri. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata trovata riversa per terra con una ferita alla testa. Il marito era sul letto. La prima ipotesi degli investigatori e’ che l’uomo abbia avuto un malore e la donna abbia sbattuto la testa dopo una caduta. La morte risalirebbe ad alcuni giorni addietro. La coppia, che abitava in una palazzina di due piani, aveva due figli di cui uno viveva in Toscana e l’altro in Germania.