Sicilia, rapinò coetaneo disabile, arrestato 18enne

Un 18enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri a Pachino, in provincia di Siracusa per rapina in concorso. I militari hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Sondrio. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è ritenuto uno degli autori di una rapina messa a segno lo scorso 3 ottobre nella stazione ferroviaria di Morbegno, in provincia di Sondrio, ai danni di un coetaneo disabile. I militari hanno rintracciato il 18enne nel centro abitato di Pachino e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto nel carcere ‘Cavadonna’ di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria.