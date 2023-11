Sicilia, Gatto colpito da fucilata e ucciso da cani, la denuncia degli animalisti

– Un uomo armato aizza tre cani, presumibilmente di sua proprieta’, all’inseguimento di un gatto, che si rifugia su un albero ma viene colpito da una fucilata sparata dall’uomo e fatto cadere per terra, dove viene finito dai cani. E’ il contenuto di un video circolato su Tik Tok e poi rimosso, ma trovato dai volontari di Lndc Animal protection. L’episodio, su cui ora e’ in corso un’indagine, e’ avvenuto nelle campagne di Partinico (Palermo). “Un video raccapricciante, una sorta di macabro passatempo che quest’uomo si e’ scoperto portare avanti da tempo sul suo profilo Tik Tok – si legge in una nota di Lndc – sul quale erano presenti altri video con gatti presi di mira secondo le medesime modalita’. Un gioco barbaro, sadico”. “Non gliela faremo passare liscia – commenta Piera Rosati, presidente dell’associazione animalista -. La vittima non e’ solo questo gatto, ma anche tutte le altre creature che l’uomo ha perseguitato nel corso del tempo. Non possiamo permettere che passi il concetto di una bravata da social, deve essere chiaro che si tratta bensi’ di un atto vile che costituisce reato”, conclude Rosati.