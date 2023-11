Sicilia, con SAIS “Natale con i tuoi”: il bus gratuito che riporta a casa per le feste i fuorisede agrigentini

Tornare a casa per il Natale è desiderio di tutti ma, per qualcuno, rischia di restare un miraggio. C’è chi fa scalo all’estero pur di risparmiare un po’ e chi è disposto a trascorrere 21 ore in traghetto per rivedere la propria famiglia almeno a Natale. La vita del “fuori sede” nelle grandi città del Centro-Nord è un pendolo che oscilla tra rinunce e sacrifici, soprattutto in periodo di feste. Molte persone, in particolare gli studenti, i lavoratori ma non solo, rischiano di dover rinunciare al viaggio più atteso dell’anno a causa dei costi dei biglietti di treni e aerei. È noto, infatti, che questi ultimi soprattutto in occasione delle festività aumentano.

A seguito di queste considerazioni e per sopperire alla mancanza di continuità territoriale in Italia, SAIS Trasporti ha avviato, con il patrocinio del Comune di Agrigento, il progetto “Natale con i tuoi”: un pullman solidale, un viaggio di andata e ritorno in bus da Nord a Sud completamente gratuito che permetterà ai fuorisede agrigentini di rientrare a casa per le feste.

Il pullman solidale, in partenza mercoledì 20 dicembre alle ore 14:00 da Milano- Lampugnano (Via Giulio Natta, 226) e con arrivo ad Agrigento (Piazza Fratelli Roselli) alle ore 10:00 di giovedì 21 dicembre, porterà a casa 76 fuorisede. Il rientro a Milano è previsto per il 2 gennaio 2024 con partenza da Piazzale Fratelli Rosselli alle ore 14:00 e con arrivo a Milano – Lampugnano (Via Giulio Natta, 226) il 3 gennaio alle ore 10:00.

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla sinergia fra il COMUNE DI AGRIGENTO e l’azienda SAIS TRASPORTI che ha sempre mantenuto un forte legame con la città della Valle dei Templi e che finanzierà interamente il viaggio di un autobus a due piani.

L’Amministrazione del Comune di Agrigento ritiene che questo progetto possa costituire un aiuto nei confronti di tutti i fuorisede che non possono affrontare le spese del viaggio per tornare a casa per Natale. Ci si augura che sia quindi l’occasione per riunire tutti coloro che hanno il desiderio di rivedere i propri cari per celebrare insieme il Natale ad Agrigento.

Per il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore Carmelo Cantone, Natale è famiglia: “Quando abbiamo sentito che si tornava a parlare del caro voli, abbiamo subito pensato di accogliere questa iniziativa, perché ci ha ricordato quanti “nostri figli” siano studenti fuorisede e cosa voglia dire stare lontano dai propri familiari durante le festività. Riteniamo questa iniziativa un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini che vengono penalizzati dalle scellerate politiche di prezzi esorbitanti praticati dalle compagnie aeree durante le festività”.

“Natale per noi è accoglienza – spiega l’amministratore delegato di SAIS Trasporti, Samuela Scelfo. – Nel suo discorso di proclamazione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, il ministro della Cultura ha motivato la scelta della Città dei Templi sottolineando che nel progetto di candidatura era stato posto ‘come fulcro il tema dell’accoglienza e della mobilità’. Un aspetto che mi ha molto colpito ed è tra le ragioni che ha ispirato SAIS Trasporti a proporre questa iniziativa. È il nostro dono di Natale agli agrigentini: due giorni del nostro lavoro. Un lavoro, basato proprio sui principi della mobilità e dell’accoglienza, che noi, come azienda, facciamo ogni giorno”.