Sicilia, cede parte di gradinata del circo: paura, nessun ferito e spettacolo interrotto

Paura nella tarda serata di ieri a Scicli, in provincia di Ragusa, nel corso di uno spettacolo circense: una parte di una gradinata, occupata da spettatori, ha ceduto mentre era in corso lo spettacolo. Nell’incidente non ci sono stati feriti, ma una donna è stata trasportata in ospedale a scopo precauzionale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Modica e Ragusa per le verifiche e la messa in sicurezza della struttura, oltre a polizia, carabinieri e vigili urbani di Scicli. Lo spettacolo è stato interrotto.