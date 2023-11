Sicilia, 39enne ferito di striscio alla testa da proiettile: arrestato il padre

Un uomo di 67 anni di Licata (AGRIGENTO) è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di arma clandestina. Secondo l’accusa sarebbe stato lui a esplodere il colpo di arma da fuoco che ha ferito di striscio alla testa il figlio 39enne. I militari, intervenuti nell’abitazione della vittima dopo una segnalazione giunta all’alba al 112, hanno trovato il 39enne ferito, che è stato immediatamente soccorso e condotto in ambulanza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Nell’abitazione del 67enne gli investigatori dell’Arma hanno trovato, nascosta sopra l’armadio della camera da letto, una pistola a tamburo revolver calibro 38 special con matricola abrasa, che è stata sequestrata. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.