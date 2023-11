Si schianta con lo scooter contro auto, muore 17enne

Tragedia sulla strada provinciale 58 nella zona di Tre Fontane, a Paternò, dove un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Locale di Paternò, giunta sul posto assieme ai Carabinieri, il giovane si trovava alla guida di uno scooter quando improvvisamente si è scontrato con un’auto. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica.