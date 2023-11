Si accascia per strada e muore in ospedale, donati gli organi

E’ morto in ospedale Roberto Villari, 68 anni, dopo che tre giorni fa si era accasciato in via Roma a PALERMO colto da malore. Aveva sbattuto la testa ed era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Erano intervenuti gli agenti della polizia municipale perché si era pensato che avesse avuto un incidente, che qualcuno lo avesse investito. A provocarne la caduta, invece, sarebbe stato un malore. Il fratello ha acconsento alla donazione degli organi. (ANSA).